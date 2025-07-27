В Казани за сутки произошло 135 ДТП, один человек погиб

За последние сутки на дорогах Казани зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. В семи авариях пострадали 6 человек, один велосипедист погиб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники ГИБДД оформили 56 случаев через центры обработки ДТП и 56 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки были задержаны 10 водителей в состоянии опьянения и 15 человек без прав. К административной ответственности привлечены 3 мотоциклиста и 11 велосипедистов за различные нарушения ПДД.

Влас Северин