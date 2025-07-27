В Волгоградской области из-за атаки БПЛА задерживают поезда

На станции Жутово в Волгоградской области в результате атак БПЛА было нарушено электропитание на контактной сети железной дороги. Это вызвало задержки поездов, следует из сообщения Южной транспортной прокуратуры.

«Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий»,— сообщал ночью 27 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Приволжская железная дорога сообщила около 01:00 мск 27 июля, что из-за повреждения контактной сети более чем на час был задержан поезд №509 Казань — Новороссийск.