Пожарные Дона за сутки устранили 20 возгораний и последствия трех ДТП

Подразделения МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки 26 июля ликвидировали 23 пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что на Дону произошло восемь техногенных пожаров и 12 возгораний сухой растительности. Спасатели устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий на территории региона. Об инцидентах на воде не сообщается.

К ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекли 228 специалистов и 57 единиц техники.

Константин Соловьев