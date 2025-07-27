Пожарные Дона за сутки устранили 20 возгораний и последствия трех ДТП
Подразделения МЧС России по Ростовской области за прошедшие сутки 26 июля ликвидировали 23 пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что на Дону произошло восемь техногенных пожаров и 12 возгораний сухой растительности. Спасатели устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий на территории региона. Об инцидентах на воде не сообщается.
К ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекли 228 специалистов и 57 единиц техники.