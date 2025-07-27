Над Ростовской областью силы ПВО сбили восемь беспилотников

С 21.50 26 июля до 00.00 27 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над Ростовской областью восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

Всего, по данным министерства, в указанный временной интервал военные сбили над регионами РФ 12 вражеских БПЛА. Кроме аппаратов, уничтоженных над территорией Дона, по два беспилотника силы ПВО сбили над Брянской областью и Крымом.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поздно вечером 26 июля в результате атаки БПЛА в хуторе Лесной Каменского района региона пострадала женщина.

Ефим Мартов