62% ижевчан готовы пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве

62% жителей Ижевска согласны пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу, следует из опроса сервиса SuperJob. В исследовании участвовали представители компаний и экономически активные граждане города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На данный момент только 5% компаний используют полиграф для проверки сотрудников, а 36% рекрутеров считают такую практику целесообразной. Каждый четвертый респондент выступает против проверки, а каждый восьмой затрудняется с ответом, указывая на этические аспекты и недоверие к системе.

Мужчины проявляют большую лояльность к тестам на полиграфе по сравнению с женщинами, а среди молодежи до 35 лет готовность пройти проверку достигает 65%.