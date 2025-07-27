На 23,6% увеличилось производство полуфабрикатов в Удмуртии в первом полугодии

46,5 тыс. т мясных полуфабрикатов произвели в Удмуртии в первом полугодии 2025 года, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Это на 23,6% больше, чем в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Хлебобулочные изделия показали рост на 7,2% — 25,1 тыс. т за полгода. В то же время производство питьевой воды снизилось на 3% до 77 млн полулитров, а объем производства сыра и творога сократился на 5,2%, составив 24 тыс. т.

Производство оконных пластиковых блоков увеличилось на 1,9% до 214 тыс. куб. м. За полгода в республике произвели 146 тыс. куб. м пиломатериалов, что больше показателей предыдущего года на 0,7%.