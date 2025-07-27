Бастрыкин поручил проверить информацию о закрытии детского сада в Большом Кияике

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав детей в деревне Большой Кияик, сообщает пресс-служба ведомства по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ранее было принято решение о закрытии единственного в населенном пункте детского сада. Закрытие учреждения вынуждает детей посещать детские сады, расположенные далеко от места жительства, при этом транспортировка не организована должным образом,»— говорится в сообщении.

Руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву поручено доложить о результатах проверки.