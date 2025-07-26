Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по биологии

Старшеклассники из России выигурали бронзовую, серебряную и две золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по биологии, прошедшей в филиппинском городе Кесон-Сити.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Правительства РФ Фото: Telegram-канал Правительства РФ

Золотые медали завоевали Вера Красноперова из Москвы и Макар Рощин из Новосибирска. Серебро взял Захар Дегтяренко, бронзу — Алихан Жангазиева, оба школьника приехали в Филиппины из Москвы.

Детей и их наставников поздравили с успехом министр просвещения Сергей Кравцов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «У российских сборных уже 25 медалей, завоеванных в 2025 году на основных международных олимпиадах. — привели слова господина Кравцова в Telegram-канале правительства России. — Сегодня мы видим, как растет интерес молодежи к естественным наукам, и это крайне важно для будущего России. Поздравляю наших ребят и их педагогов!».

На Международной олимпиаде по биологии состязались 300 школьников из 77 стран. На данный момент российские сборные выиграли 18 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль в основных международных олимпиадах для школьников.