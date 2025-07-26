27 июля в Татарстане ожидается до +24 градусов

В воскресенье, 27 июля, на территории Республики Татарстан прогнозируется облачная погода с прояснениями и до +24 градусов тепла. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

Ночью на территории республики осадков не ожидается, днем на востоке возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем прогреется до показателей от +19 до +24 градусов.

В Казани ночью осадков не предвидится, температура составит от +9 до +11 градусов, в низинах от +7 до +9 градусов. Днем сохранится переменная облачность без дождей, воздух прогреется до температуры от +22 до +24 градусов.

Влас Северин