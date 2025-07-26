В Татарстане за сутки потушили 7 пожаров

25 июля подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана ликвидировали 7 возгораний, 5 из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Пожарные также совершили 9 выездов по ложным вызовам и 6 раз оказывали помощь другим экстренным службам. В четырех случаях спасатели участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

Влас Северин