«Ингениум» построит на Дону завод холодильного оборудования за 533 млн рублей

Компания «Ингениум» построит в Новочеркасске (особая экономическая зона «Ростовская») завод промышленного холодильного оборудования. На эти цели планируется выделить 533 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Запустить производство планируется в 2026 году, а в 2028 — выйти на проектную мощность 500 единиц продукции в год.

На новой площадке займутся серийным производством оборудования на базе природных хладагентов — диоксида углерода и аммиака.

Мария Хоперская