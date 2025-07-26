«Ингениум» построит на Дону завод холодильного оборудования за 533 млн рублей
Компания «Ингениум» построит в Новочеркасске (особая экономическая зона «Ростовская») завод промышленного холодильного оборудования. На эти цели планируется выделить 533 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Запустить производство планируется в 2026 году, а в 2028 — выйти на проектную мощность 500 единиц продукции в год.
На новой площадке займутся серийным производством оборудования на базе природных хладагентов — диоксида углерода и аммиака.