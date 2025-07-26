Франция строит Голливуд

Во Франции создают европейский аналог Голливуда. Так издания о кино отреагировали на информацию о строительстве киностудии в Шампани. Она должна появиться на месте бывшей авиабазы. Недвижимость на территории в 48 га выкупил миллиардер Ксавье Ниль. Инвестиции в проект составят $84 млн. Из них 14 выделит государство. Строительство пройдет в три этапа. Первые павильоны откроются уже в следующем году, а полностью все будет готово еще через пять лет. Студия расположена в 130 км от Парижа. По данным издания L’Union, площадка будет пользоваться повышенным спросом из-за локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Проект принесет выгоду как региону Шампань, так и стране в целом, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Та самая военная база не первый раз уже сталкивалась с работниками кинематографа, на ней уже проходили съемки нескольких фильмов. Так что в качестве полигона она уже изучена, и работать там киношникам будет не впервой. Разработкой этого проекта будет заниматься принадлежащая Ксавье Нилю компания Mediawan, которая за последние годы стала одним из главных игроков на французском кинорынке, выпустив сразу несколько кинохитов, в том числе последний фильм про графа Монте-Кристо.

На фоне успеха этой компании Ксавье Ниль решил развивать проекты дальше. Пока что этот проект называется "Студия в Реймсе". Реймс в этом смысле может стать очень интересной географической точкой притяжения. Расположен он не очень далеко от Парижа, но тарифы там, конечно, будут ниже, чем во французской столице. Вдобавок ко всему планируется создать обучающий центр для работников аудиовизуальных профессий.

Как местные власти и жители восприняли новость о строительстве студии? Для них это, конечно, очень интересный проект, поскольку главная задача для всех французских регионов, удаленных от столицы, это создание новых рабочих мест. Здесь их появится несколько сотен, что очень ценно и, кроме того, может сделать Шампань более популярным регионом и для внешних, и для внутренних туристов, что, конечно, увеличит приток инвестиций в этот регион, который славится в основном, конечно, шампанскими винами».

Переговоры о покупке заброшенной авиабазы в Реймсе длились семь лет. Новая кинокомпания в Шампани сможет конкурировать с крупнейшими европейскими представителями индустрии. В частности, со студиями Pinewood из Великобритании и Babelsberg из Германии, пишет издание Variety.

По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Максима Острого, Франция уже занимает лидирующие позиции на европейском рынке: «В первом полугодии этого года французский контент за пределами Франции заработал $51 млн. Для сравнения, итальянский — $31 млн, японский — $169 млн. Французская киноиндустрия, она, естественно, одна из крупнейших в Европе, и нет ничего, в общем-то, удивительного, что французы ее активно развивают.

Можно ли назвать Францию лидером европейского кинопроизводства? За исключением Великобритании, но это связано, естественно, с тем, что она очень тесно интегрирована в голливудские компании, и англоязычный контент в принципе иначе работает в мире. Французский контент очень востребован у себя на родине и зарабатывает там деньги, абсолютно сопоставимые с Голливудом.

Если создание площадок позволит увеличить production value и вообще масштабы проектов, то, естественно, это автоматически означает их большую востребованность на международной арене. Потому что проекты с более скромными бюджетами — это, как правило, комедии, мелодрамы — они в силу юмора, особенностей языковых и культурных по умолчанию ориентированы на внутренний рынок. Как только мы начинаем говорить о фэнтези, о фантастике, то есть о каких-то масштабных проектах, для которых, в общем-то, и нужны масштабные производственные площадки, мы, естественно, тут же начинаем мыслить в международном контексте, потому что эти проекты, как правило, уже более универсальны».

Среди лауреатов премии «Оскар» 2024 года два фильма — «Эмилия Перес» и «Субстанция» — были сняты во Франции. Сейчас в стране продолжаются съемки высокобюджетного сериала Netflix «Эмили в Париже». При этом, несмотря на активное строительство съемочных площадок на территории Франции, более половины съёмочных дней по-прежнему приходится на столичный регион.

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