Мирный житель погиб при ударе БПЛА в Курской области

Дрон ВСУ ударил по деревне Обеста Рыльского района. Погиб мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам главы региона, удар беспилотника пришелся по территории рядом с местным клубом. Господин Хинштейн напомнил, что приграничные районы области остаются небезопасными для жизни. Он рекомендовал воздерживаться от поездок в приграничье.

Врио губернатора также рассказал об ударе дрона ВСУ по Беловскому району 24 июля. Пострадал местный житель. Он не сразу обратился за помощью, поэтому о происшествии стало известно только сегодня. У мужчины непроникающее осколочное ранение живота и осколочные ранения правой стопы. Его доставили в Курскую областную больницу.