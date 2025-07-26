В Казани на два месяца ограничат движение по улице Братьев Касимовых

В Казани с 28 июля по 9 октября введены ограничения на движение по улице Братьев Касимовых из-за реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на два месяца ограничат движение по улице Братьев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани на два месяца ограничат движение по улице Братьев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения затронут участок в районе домов № 35, 41 к. 1, 41 и 45 в направлении улицы Рихарда Зорге.

Также движение будет ограничено в районе домов № 48, 48А, 62, 70 и 74 в направлении проспекта Победы.

Влас Северин