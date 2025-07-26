Грузовик насмерть сбил велосипедиста на дороге «Москва-Уфа» в Татарстане

В Татарстане на автодороге «Москва-Уфа» водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста, в результате которого тот погиб на месте. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Авария произошла около 10:10 на 781 км автодороги. Водитель грузовика ГАЗ, 1985 года рождения, житель Нижнего Новгорода, направлялся из Чебоксар в Пермь и наехал на велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Велосипедист, 1977 года рождения, житель Советского района Казани, получил смертельные травмы и скончался на месте.

Влас Северин