В Чернушке возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

В Чернушке следователи СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Дело возбуждено после появления информации в СМИ о нападении собак на 8-летнюю девочку, сообщает пресс-служба краевого СК. Пострадавшей понадобилась амбулаторная медицинская помощь. Прокуратура Чернушинского района также организовала проверку по факту нападения собак на несовершеннолетнюю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Как отмечает properm.ru, инцидент произошел вчера, 25 июля. Ребенку помогла сотрудница расположенного рядом банка. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.