В Екатеринбурге к концу недели температура поднимется до +24 градусов

В Екатеринбурге в пятницу, 1 августа, ожидается температура 24 градуса тепла, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». В течение недели ожидается потепление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Температура в Екатеринбурге 27 июля, в воскресенье составит днем +16 градусов, +13 градусов ночью. 28 июля ожидается +19 градусов, 29-31 июля прогнозируют температуру на уровне 20-21 градус тепла. 1 августа температура днем поднимется до +24, 2 августа — +25.

По данным уральского управления по гидрометеорологии, 27-29 июля будет облачно с прояснениями, дождь. Температура 27 июля прогнозируется на уровне 15-17 градусов тепла, 28 июля — 19-21, 29 июля — 21-23. Ветер в эти дни будет северный или северо-восточный, 4-9 м/с.

Анна Капустина