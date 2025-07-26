Военкор Филатов вышел на связь после удара дрона в ДНР

Военный корреспондент RT Андрей Филатов пропал 25 июля после публикации видео, где он на мотоцикле попадает под удар FPV-дрона под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. На следующий день журналист опубликовал пост в Telegram-канале, в котором опроверг слухи о гибели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

В посте господин Филатов рассказал, что его исчезновение связано с переменами в расположении российских сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на данном участке фронта. Прежний пост глушения сменили, и часть дороги попала в радиотень, что осложнило связь. Военкор решил лично проверить проблемный участок — он ехал на мотоцикле рядом с машиной с РЭБ, после чего обогнал ее и вышел из-под действия радиоэлектронной защиты.

Во время выезда военкор столкнулся с большим количеством БПЛА. Господин Филатов смог увернуться от нескольких атакующих дронов. «Буханку обогнал, под ее РЭБ не попадал. Останавливаться и сбрасывать электричку не захотел. Увернулся, в общем. Работаем дальше»,— заключил журналист.

В прошлый раз Андрей Филатов попадал под обстрелы ВСУ летом 2022 года. Тогда он пострадал в районе Авдеевки. Как рассказал сам журналист, его зацепило осколком при работе с бригадой Народной милиции ДНР.