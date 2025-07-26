Женщина и трое детей ранены при падении обломков БПЛА в Ингушетии

В селе Нижние Ачалуки в Республике Ингушетия обломки дрона ВСУ упал на жилой дом. Женщина и трое детей были доставлены в центральную больницу Малгобекского района. Об этом сообщил Telegram-канал регионального Минздрава.

По сообщению ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное и удовлетворительное. Женщину и троих несовершеннолетних отправили на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Ранее в Telegram-канале Минобороны сообщили, что российские средства ПВО с 10:00 до 11:00 мск уничтожили два беспилотника. Один из них — в Ингушетии, второй — в Курской области.