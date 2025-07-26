В Перми осталось два магазина бывшей сети «Семья»

Согласно сервису «Яндекс-карты», в Перми осталось два работающих магазина бывшей продуктовой сети «Семья», которую выкупил федеральный ритейлер «Лента». Одна торговая точка находится в Свердловском районе города — на ул. Пушкина, 80, в ТЦ «Платина». Другой супермаркет работает в торговом комплексе на ул. Гашкова, 19а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила пермского ритейлера «Семья». Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Ранее «Семья» контролировалась ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Супермаркеты «Семьи» были переданы «Лентой» в управление другому крупному ритейлеру — сети «Монетка», которую тоже купила «Лента». Закрытию подверглись около 30 отделов «Семьи» в Пермском крае, а на их месте открылись магазины «Монетка».

Отметим, что недавно структура сервиса доставки «Купер» начала судебный спор с «Лентой» из-за товарного знака бывшей сети «Семья». Предметом иска стал один из брендов «Купера», на котором изображена фигура зеленого человека. В «Ленте» считают, что товарный знак схож с логотипом «Семьи», а «Купер» требует досрочного прекращения прав на этот товарный знак.