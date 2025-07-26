Украина передала России студента из Чувашии, собиравшегося вступить в ВСУ

Украина передала России 21-летнего студента из Чувашии Алексея Герасимова, который пытался вступить в Вооруженные силы Украины. После возвращения в Россию его имя появилось в списке террористов Росфинмониторинга, и сейчас он находится в следственном изоляторе. Об этом сообщает «Регнум».

Алексей Герасимов, студент факультета журналистики Чувашского государственного университета, осенью 2023 года начал публиковать в соцсетях материалы, поддерживающие экстремистские движения. Вскоре после этого он покинул Россию и присоединился к «Сибирскому батальону» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Сослуживцы сообщили, что Герасимов отказывался участвовать в тренировках и боевых действиях до подписания контракта с ВСУ, поэтому его перевели в миграционный лагерь, где он провел девять месяцев.

Суд постановил выдворить Алексея Герасимова за пределы Украины, и в мае 2025 года его передали России в рамках обмена пленными и гражданскими лицами. «Регнум» отмечает, что Герасимов стал первым россиянином, добровольно вступившим в ВСУ, которого Украина выдала России.

Влас Северин