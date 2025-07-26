В СУ СКР по Самарской области отметили День сотрудника органов следствия

В Театре для детей и молодежи «Мастерская» под председательством руководителя СУ СКР по Самарской области генерал-майора юстиции Павла Олейника состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Мероприятие посетили губернатор Вячеслав Федорищев, спикер губдумы Геннадий Котельников, мэр Самары Иван Носков и другие официальные лица, сообщили в пресс-службе ведомства.

Почетные гости выступили с поздравлениями к сотрудникам следственного управления и ветеранам следствия, подчеркнули важность и значимость профессии, пожелали дальнейших успехов в борьбе с преступностью и восстановлению прав граждан.

За проявленный высокий профессионализм, принципиальность и инициативу сотрудники следственного управления поощрены правами полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, губернатора Самарской области, Самарской губернской думы, уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, главы городского округа Самары, руководства следственного управления.

«Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания вашим семьям. Действующим сотрудникам — дальнейших успехов по службе, пусть поддержка близких и каждого из коллег даст вам энергию, позволит творить и созидать на благо России, достойно стоять на защите интересов граждан, общества и государства! Каждый из вас очень важен на своем месте и вносит большой вклад в общее дело!» — обратился к сотрудникам Павел Олейник.

Алексей Алексеев