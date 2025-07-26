Жительница Москвы отдала мошенникам более 63 млн руб. и 5 кг золота

Женщина из Москвы стала жертвом многоэтапной мошеннической схемы под видом замены домофона. За время общения она отдала злоумышленникам $200 тыс., €20 тыс., 4 млн руб. и золотых слитков общим весом 5 кг (250 гр. каждый). Размер украденного имущества достиг 63,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Первым женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником сервисной службы. Он сообщил о предстоящей замене домофона в доме. Под этим предлогом злоумышленник убедил женщину назвать код из СМС, якобы необходимый для получения новых ключей.

Позднее женщине позвонил другой мошенник. Тот назвал себя сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что персональные данные женщины похищены, а от ее имени и имени мужа оформлены доверенности. Чтобы сохранить накопления, женщину убедили следовать указаниям по телефону.

Пять дней пенсионерка общалась с мошенниками, в том числе по видеосвязи, и называла им кодовые слова. Под диктовку злоумышленников она передавала курьерам крупные суммы денег и драгоценности.

Прокуратура призвала граждан не называть коды из СМС, а в случае подозрительных звонков класть трубку. По данным ведомства, расследование этого случая еще продолжается.