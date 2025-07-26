Мошенники звонят через Telegram от имени мэра Самары Ивана Носкова
Мэр Самары Иван Носков сообщил сегодня в Telegram, что от его имени через этот мессенджер звонят мошенники. Глава города заверил граждан, что сам он через Telegram никогда не звонит.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Это мошенники. Будьте осторожны, не поддерживайте с ними разговор. И лишний раз напомните близким, особенно подросткам и пожилым людям, о правилах цифровой безопасности»,— заявил господин Носков.
Он напомнил, что соцсети и мессенджеры сегодня — это самый удобный для злоумышленников способ сеять панику, создавать фейки, мошенничать.
Это не первый случай, когда мошенники действуют в Telegram под именем главы Самары. Так, 19 января 2025 года Иван Носков предупреждал о том, что мошенники создали его фейковую страницу в мессенджере, и советовал немедленно блокировать фейковый аккаунт.