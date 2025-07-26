С Молодецкого кургана в Жигулях эвакуировали туристку

Вчера, 25 июля, спасатели Жигулевска отработали вызов в Жигулевских горах. Они эвакуировали 40-летнюю женщину с Молодецкого кургана, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Женщина сломала руку и потеряла сознание от боли. В 12:40 (MSK+1) дежурная смена спасателей на автомобиле повышенной проходимости выдвинулась к месту происшествия. На курган им пришлось подниматься пешком.

Женщине наложили шину и на носилках доставили к машине скорой помощи. В 16:40 (MSK+1) спасательные работы завершились.

Алексей Алексеев