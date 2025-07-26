План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнен на 71%

В Татарстане за год реализовано 2 млн 329 тыс. кв. м жилья, что составляет 71% от годового плана. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана.

Застройщики по республике сдали 32% от запланированного объема коммерческого жилья — это более 540 тыс. кв. м, включающие 66 готовых домов. Наиболее высокие показатели достигнуты в сегменте индивидуального жилья — сдано более 1,689 млн кв. м.

Программа социальной ипотеки выполнена на 61%. Из 35 запланированных домов сдали 11, их общая площадь — 99 тыс. кв. м. Для детей-сирот заключили три государственных контракта на 204 жилых помещения.

В категории молодых семей субсидии использовали 40 человек из 66 запланированных. Еще 26 семей подбирают квартиры. Для многодетных семей выдали все 27 сертификатов на общую площадь 2356 кв. м.

Влас Северин