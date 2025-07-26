При атаке на судебное управление в Иране погибли шесть человек

Вооруженная группа боевиков напала на судебное управление на востоке Ирана. Погибли шесть человек, еще 22 получили ранения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

ЧП произошло в городе Захедан — административном центре провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном и Афганистаном. Нападавшие устроили в здании стрельбу. Ответственность за штурм здания взяла на себя террористическая группировка «Джейш аль-Залм». Трое террористов были убиты, при них также нашли пояса со взрывчаткой.

В пресс-службе КСИР заявили, что большинство погибших и раненых — обычные граждане, в их числе были женщина и ребенок. Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.