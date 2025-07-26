Структура «Роскосмоса» взыскивает с пермского АО «Протон-ПМ» более 61 млн рублей

ПАО «Ракетно-космическая корпорация “Энергия” им. С. П. Королева» обратилось с иском к пермскому производителю ракетных двигателей АО «Протон-ПМ». По данным сайта Арбитражного суда Пермского края, соответствующее заявление зарегистрировано 18 июля текущего года. Сумма исковых требований составляет 61,13 млн руб. Других подробностей спора в картотеке суда не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

РКК «Энергия» занимается разработкой и производством пилотируемых космических кораблей, автоматических космических систем, разработкой и изготовлением средств выведения в интересах ГК «Роскосмос» и в рамках международных космических программ. По итогам первого квартала текущего года чистый убыток ПАО превысил 699 млн руб.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. Выручка пермского завода в прошлом году составила 9,066 млрд руб., чистая прибыль — 20,76 млн руб.

«Протон-ПМ», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на данный момент является ответчиком в четырех арбитражных спорах на общую сумму более 842,6 млн руб. Среди них — спор с АО «Дубненский машиностроительный завод», в рамках которого предприятие из Подмосковья требует более 736,6 млн руб. Еще по двум делам с суммой требований более 125 млн руб. пермское АО является истцом