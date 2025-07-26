Водитель автомобиля погибла в лобовом ДТП в Чебаркульском районе

В Челябинской области в лобовом столкновении погибла женщина, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Авария произошла 25 июля на 37 километре автодороги Бишкиль – Варламова в Чебаркульском районе.

По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Toyota Vitz выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял водитель 1992 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все обстоятельства трагедии.