Заведующую детсадом в Кунашакском районе оштрафовали за травму ребенка

Заведующая детским садом в Кунашакском районе привлечена к ответственности за травму ребенка на игровой площадке. Прокуратура установила, что инцидент произошел в апреле 2025 года, когда семилетний мальчик упал с качели и получил закрытый перелом предплечья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дети катались на качелях, рассчитанных на одного человека, но воспитательница, находившаяся рядом, не контролировала ситуацию. Нарушение техники безопасности привело к травме.

Прокуратура направила представление начальнику управления образования Кунашакского района с требованием устранить нарушения. В отношении заведующей детсадом возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод). Мировой судья назначил ей штраф в размере 10 тыс. руб. Также двое сотрудников детсада привлечены к дисциплинарной ответственности.