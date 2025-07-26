Прокуратура выявила нарушения на пляже в Усть-Катаве

Прокуратура Усть-Катава выявила нарушения на городском пляже и приняла меры для их устранения. Проверка показала, что на пляже отсутствуют туалеты и урны, не проводится уборка и дезинфекция раздевалок, нет спасательного поста и оборудования, а также отсутствует информация о правилах купания и безопасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Также не проводился отбор проб воды, что нарушало санитарные нормы. Прокурор внес представление директору муниципального учреждения. В результате были приняты меры: организован отбор проб воды, привлечен спасательный отряд МЧС, установлены недостающие знаки о запрете купания.