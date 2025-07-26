Моор, Якушев и Афанасьев поздравили тюменцев с Днем города

Губернатор Тюменской области Александр Моор, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, мэр Тюмени Максим Афанасьев поздравили жителей города с праздником. Сегодня, 26 июля, Тюмень отмечает 439-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Александр Моор назвал Тюмень сердцем региона, добавив, что для каждого она особенная. «Город для счастливой жизни, любви, создания семьи. Для успешной работы и реализации самых смелых планов»,— написал господин Моор. Жителям он пожелал благополучия, процветания и здоровья.

«Несмотря на удаленность от столицы, Тюмень на протяжении веков оказывает влияние на развитие всей России»,— написал Владимир Якушев. Он заметил, что сейчас тюменцы «встали на защиту наших главных государственных ценностей», помогают восстанавливать объекты в Луганской области. «Наши земляки уже не раз доказывали, что Тюмень – это кузница лучших военных кадров»,— добавил господин Якушев. Он пожелал долгой и счастливой жизни жителям города.

Максим Афанасьев выразил благодарность всем, кто вложил «частичку души» в развитие города. Он рассказал, что на протяжении всей истории Тюмени ее жители помогали развиваться региону, всей стране, а город служил «воротами Сибири». «Благодарю каждого из вас за то, что любите свою малую родину, трудитесь на благо города и заботитесь о его будущем. Приглашаю сегодня всех разделить теплые чувства к Тюмени»,— сказал он.

Анна Капустина