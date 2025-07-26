В нескольких поселках Казани на день отключат воду из-за подключения новых водопроводных линий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Казанского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нескольких поселках Казани временно отключат воду из-за подключения водопровода

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В нескольких поселках Казани временно отключат воду из-за подключения водопровода

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проводят для нового объекта «Центр врача общей практики и педиатра» в Вишневке. Водоснабжение будет приостановлено с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля 2025 года. Это коснется поселков Салмачи, Вишневка, Новая Вишневка и Привольный.

В Салмачах отключение затронет улицы Атнинская, Раздольный переулок, Стройная и Центральная 2-я улица. В Вишневке, Новой Вишневке и Привольном без воды останутся все улицы. Вода будет доставляться автоцистернами по заявкам.

Влас Северин