Мишустин поручил Минтрансу актуализировать транспортную стратегию до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минцифры до 15 декабря подготовить обновленную концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Инициатива направлена на снижение логистических издержек и повышение эффективности транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кроме того, господин Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года с долгосрочным прогнозом до 2035-го. Эту работу Минтранс должен завершить к 1 декабря 2026 года. В обновленной стратегии особое внимание уделят лидерству страны в сфере беспилотных технологий, развитию инфраструктуры новых регионов, улучшению транспортной связанности и реконструкции водных путей с расширением использования внутреннего водного транспорта.

К 28 ноября ведомство должно представить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса до 2035 года. До 5 ноября Минтранс совместно с Минэкономразвития должен предложить концепцию федерального закона «О транспортной политике». Глава правительства поручил Минфину и Минтрансу проработать дополнительные источники финансирования обновления общественного транспорта в федеральном бюджете на 2026–2028 годы. Отчет о результатах правительство ожидает не позднее 1 сентября.

Михаил Мишустин также обратил внимание на повышение производительности труда в транспортной отрасли. До 1 октября Минтрансу и Минэкономразвития следует разработать меры, по достижению пятого места в России по этому показателю к 2030 году.