Обломки военного вертолета обнаружены на юге Казахстана

В Алматинской области Казахстана найдены обломки вертолета Eurocopter EC-145, принадлежащего Силам воздушной обороны республики. Он исчез с радаров 25 июля во время планового перелета в районе населенного пункта Отар. Об этом сообщили в МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана

На борту пропавшего вертолета находились три члена экипажа. Судьба пилотов пока неизвестна. Фрагменты воздушного судна были обнаружены после космического мониторинга акватории озера Сорбулак. Там было замечено пятно предположительно масляного происхождения. По сигналу на место была направлена группа спасателей. Работы по поиску и обследованию территории продолжаются круглосуточно.

В операции участвуют около 200 человек, 40 единиц техники, 15 плавательных средств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна. Для уточнения обстоятельств используются эхолоты, беспилотные летательные аппараты и подводные дроны. На месте также работает специальная комиссия, расследующая причины аварии.

Eurocopter EC-145 — многоцелевой двухдвигательный вертолет европейского производства. Он состоит на вооружении казахстанской армии и используется в службах МЧС. Вертолеты этой модели производятся на предприятии «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» при сотрудничестве с концерном Airbus Helicopters.