В Ульяновской области нашли тело мужчины, который пьяным поплыл к детскому лагерю
В Волжском заливе в Чердаклинском районе водолазы нашли тело мужчины, который исчез 24 июля. Об этом сообщили в управлении МЧС Ульяновской области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Ранее об исчезновении мужчины рассказали очевидцы. По их словам, он ушел купаться в состоянии алкогольного опьянения, поплыл в сторону детского лагеря и пропал из поля зрения.
«Обнаруженное тело передано в следственные органы для установления всех обстоятельств происшествия»,— заявили в МЧС.