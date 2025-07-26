В Ульяновской области нашли тело мужчины, который пьяным поплыл к детскому лагерю

В Волжском заливе в Чердаклинском районе водолазы нашли тело мужчины, который исчез 24 июля. Об этом сообщили в управлении МЧС Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее об исчезновении мужчины рассказали очевидцы. По их словам, он ушел купаться в состоянии алкогольного опьянения, поплыл в сторону детского лагеря и пропал из поля зрения.

«Обнаруженное тело передано в следственные органы для установления всех обстоятельств происшествия»,— заявили в МЧС.

Алексей Алексеев