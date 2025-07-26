В Тольятти подростки на мотоцикле столкнулись с пассажирским автобусом

Серьезное ДТП произошло в 20:30 (MSK+1) 25 июля в Автозаводском районе Тольятти. Около дома 12а на улице Офицерской произошло столкновение мотоцикла Kayo под управлением 14-летнего подростка с пассажирским автобусом МАЗ, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С места аварии были госпитализированы водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир, которые передвигались без средств мотозащиты. Пассажиры автобуса, которым управлял водитель 1964 года рождения, не пострадали.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алексей Алексеев