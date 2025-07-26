Осенью из Перми запустят прямые рейсы до вьетнамского курорта

С 12 ноября этого года из аэропорта «Большое Савино» появятся рейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Об этом сообщила директор пермской турфимы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. Первым на это обратило внимание издание Ura.ru. Летная программа продлится до 24 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться каждые 12 дней. Стоимость путевок пока неизвестна. В расписании пермского аэропорта указанное направление пока не числится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Согласно данным сайта «А-Тур», с ноября текущего года также возобновляются прямые рейсы из Перми на Пхукет (Таиланд). Чартерные перевозки будет осуществлять авиакомпания Azur Air. Стоимость путевки на одного человека начинается от 120 тыс. руб.