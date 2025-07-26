В Чердыни временно закрыли единственное почтовое отделение

Администрация Чердынского муниципального округа заявила о временном закрытии почтового отделения по ул. Юргановской, 76. Как сообщает пресс-служба местной администрации, отделение приостановило работу с 23 июля в связи с ежегодными отпусками и больничными листами сотрудников. Жителям окружного центра предложено обращаться за услугами почтовой связи в отделение поселка Рябинино. Согласно 2ГИС, населенный пункт находится в 11 км от Чердыни. Там будут принимать коммунальные платежи и предоставлять товары народного потребления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее единственное отделение почты пермского поселка Полазна также приостанавливало работу в связи с поиском сотрудников на должность начальника отделения и оператора. Сейчас почтовое отделение работает в штатном режиме.