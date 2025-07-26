«Амкар» подписал полузащитника

Эмиль Галлямов и ФК «Амкар Пермь» подписали документы о сотрудничестве. Длительность контракта не разглашается. Как сообщает пресс-служба «Амкара», футболист воспитанник академии казанского «Рубина». Последние полтора сезона отыграл в казанском «Соколе», на его счету 38 проведенных матча, он забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Несколько матчей провел с капитанской повязкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба ФК "Амкар"

фото: пресс-служба ФК "Амкар"



Напомним, что 27 июля стартует второй круг чемпионата среди команд дивизиона Б второй лиги. «Амкар» лидирует в своей группе и начнет выступление после паузы игрой с ФК «Челябинск-2». Матч состоится в Перми.