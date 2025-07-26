Похолодание и дожди ожидаются в Удмуртии в выходные дни

В выходные дни в Удмуртии прогнозируется понижение температуры, сообщает региональный Гидрометцентр. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до 8-13°С, а в дневные часы не превысит 15-20°С в субботу и 17-22°С в воскресенье. Местами ожидаются кратковременные дожди, особенно в восточных и юго-восточных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В понедельник, 28 июля, ночью температура воздуха составит 10-15°С, днем 19-24°С, с сохранением вероятности локальных дождей в восточных и юго-восточных районах. По предварительному прогнозу, к середине следующей недели ожидается потепление до 25-27°С.