Пожарные эвакуировали 19 человек из пятиэтажки в Уфе

На улице Достоевского произошел пожар на втором этаже пятиэтажного дома, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике. Пожарные спасли четырех человек с помощью автолестницы. Еще трое детей и 12 взрослых были выведены из задымления по лестницам в подъезде с использованием специальных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавших нет. Огнем повреждено имущество на площади 40 кв. м. в четырехкомнатной квартире. Пожар был локализован и потушен.

Олег Вахитов