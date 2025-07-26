«Балтика» прекратила производство пива после претензий из Башкирии

Пивоваренная компания «Балтика» прекратила производство пива под брендом «Башбир», сообщила пресс-служба Общественной палаты Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Название "башбир" вызывает негативные ассоциации и возмущение среди жителей региона, поскольку переводится как "отдай голову" или "подчинись",— пояснили в организации. В результате в адрес «Балтики» была направлена просьба «рассмотреть возможность внесения изменений в название продукта».

«В ответ компания "Балтика" сообщила о решении приостановить производство пива под маркой "Башбир" и начать работу над новым названием и оформлением локальной торговой марки. В письме отмечается, что компания с уважением относится к национальной культуре и ценностям башкирского народа, а также сожалеет, если название могло показаться неподобающим»,— отметили в Общественной палате.

Олег Вахитов