МВД пообещало по 1 млн рублей за информацию об убийствах двоих детей

МВД России выплатит вознаграждение на сумму 1 млн руб. за помощь в раскрытии каждого из убийств двоих детей. Преступления произошли в 2006 и в 2024-м годах, сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД, в августе 2006 года в деревне Быковка Юринского района Марий Эл был убит 9-летний мальчик. 6 марта 2024-го на территории городской свалки в городе Петропавловске-Камчатском было найдено тело новорожденного, возбуждено дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного).

Кроме того, в начале сентября прошлого года в хуторе Бураковский Кореновского района была убита 12-летняя девочка. За помощь в раскрытии ее убийства МВД обещает 500 тыс. руб.

Следственный комитет РФ сообщал, что в 2024 году было расследовано более 21 тыс. преступлений против детей. В прошлом году погибли 1082 несовершеннолетних, что на 10% больше в годовом выражении.