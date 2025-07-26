Два человека погибли в пожаре в садовом доме в Башкирии
В садовом товариществе «Локомотив» Иглинского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике. Пожарные вместе с местной охраной и добровольцами потушили горящий дом с мансардой площадью 7х7 м.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При разборе завалов нашли останки двух человек. Их личности пока не установлены.
На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперты пожарной лаборатории.