Два человека погибли в пожаре в садовом доме в Башкирии

В садовом товариществе «Локомотив» Иглинского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике. Пожарные вместе с местной охраной и добровольцами потушили горящий дом с мансардой площадью 7х7 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При разборе завалов нашли останки двух человек. Их личности пока не установлены.

На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперты пожарной лаборатории.

Олег Вахитов