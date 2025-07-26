Невозможность Геленджика

Возобновление прямого авиасообщения между Пермью и вновь открытым Геленджиком в ближайшее время не планируется. До 2020–2021 годов прямые рейсы между краевой столицей и южным курортом осуществляли три перевозчика: «ЮВТ Аэро», Utair и «Аэрофлот». По словам гендиректора «ЮВТ Аэро» Петра Трубаева, для организации маршрута у авиакомпании нет технической возможности. Аэропорт Геленджика был закрыт с 2022 года для обеспечения территориальной безопасности, но возобновил работу на прошлой неделе. Эксперты полагают, что направление перспективно и пользовалось бы спросом среди пермяков, поэтому поиск заинтересованного авиаперевозчика — дело времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Возобновление прямого авиасообщения между Пермью и Геленджиком в ближайшее время не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино. Причины отсутствия планов по запуску авиамаршрута не уточнили. Напомним, прямые рейсы между Пермью и Геленджиком действовали до 2021 года. С 2017 по 2019 год рейсы выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро». На маршруте работали суда типа Bombardier CRJ200 вместимостью 50 человек. С 2021 года рейсы на аналогичном маршруте начал выполнять «Аэрофлот». Также в рамках летнего расписания прямое авиасообщение обслуживал перевозчик Utair.

На данный момент попасть из столицы Прикамья на южный курорт можно только с пересадкой. Согласно сервису aviasales, стоимость авиабилета из Перми в Геленджик варьируется от 14,2 до 20,3 тыс. руб. Пересадки осуществляются в аэропортах Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково), а также в Адлере.

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил „Ъ-Прикамье“, что планов возобновления маршрута у авиакомпании нет из-за отсутствия технической возможности. «Во-первых, нет лишних судов — они задействованы на других линиях. Во-вторых, для наших судов Bombardier путь в Геленджик из Перми — далекий. Здесь нужен самолет больших размеров»,— отметил господин Трубаев. Он добавил также, что направление является достаточно перспективным, а появление заинтересованного авиаперевозчика — дело времени.

В пресс-службе Utair не ответили на запрос „Ъ-Прикамье“ о перспективах возобновления маршрута.

Воздушное пространство для гражданских самолетов вновь открылось в Геленджике 18 июля. Возможность безопасных полетов туда подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения. С февраля 2022 года авиагавань курорта входила в число аэропортов юга России, не принимавших воздушные суда по соображениям безопасности. Все три года в обновленном к тому моменту аэропорту регулярно тестировали установленные системы, работал персонал, вся необходимая инфраструктура поддерживалась в рабочем состоянии. 18 июля состоялся первый с закрытия регулярный рейс в Москву. Со старта продаж билеты до Геленджика и обратно в Москву подорожали почти в три раза — с 17,8 до 50 тыс. руб. После этого авиакомпании начали активно возобновлять прямое сообщение между региональными центрами России и Геленджиком. В частности, рейсы до южного курорта вновь будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Екатеринбурга и Казани.

Ожидается, что пассажиропоток возобновившего работу аэропорта в 2026 году может превысить 1 млн человек. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко также выступила с инициативой организации чартерных рейсов между российскими городами и курортом. По ее мнению, это позволит сделать перелеты на черноморское побережье более доступными для туристов.

По словам директора турфирмы «Солана» Данила Поздеева, авиакомпании, вероятно, проанализировали экономическое соотношение затрат на организацию маршрута и его возможной окупаемости, после чего пришли к выводу, что пока в этом нет экономической целесообразности. «Компании не хотят отказываться от прибыли. Все упирается в рентабельность»,— подчеркнул он.

Директор турфирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова отмечает, что Геленджик остается одним из самых популярных курортов Краснодарского края благодаря развитой инфраструктуре и привлекательной природе. По ее мнению, прямые рейсы в Геленджик пользовались бы спросом среди пермяков, однако при условии «адекватных цен на билеты». «Авиакомпании, скорее всего, не могут оперативно организовать рейсы из регионов, так как полетные программы на лето уже спланированы и нет возможности найти дополнительные самолеты»,— отметила госпожа Слухова. Директор «Пяти сезонов» добавила, что самым популярным морским курортом у пермяков остается Сочи — единственный российский город на черноморском побережье, куда летают прямые самолеты из краевой столицы.

Анастасия Леонтьева