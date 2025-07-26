Девелопер бизнес-центра в центре Перми продал участок под строительство

Фонд «ДЗАТИ», планировавший возведение офисного комплекса на ул. Пермской, 84, в Перми, продал земельный участок под стройку. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал Владимир Медведев, прежде являвшийся президентом фонда. Ранее фонд развития и поддержки экологических программ «ДЗАТИ» в суде оспаривал отмену краевым минимуществом разрешения на возведение здания по ул. Пермской, 84. Арбитражный суд Пермского края отказал истцу в его требованиях, однако апелляционная судебная инстанция отменила это решение. Отзыв разрешительной документации министерством в сентябре 2024 года был признан недействительным. К строительству офисного здания фонд «ДЗАТИ» приступить не успел. «Мы отказались от проекта и продали участок с разрешением на строительство»,— пояснил господин Медведев, но покупателя земли не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на ул. Пермская, 84 в Перми. Источник - публичная кадастровая карта Фото: Земельный участок на ул. Пермская, 84 в Перми. Источник - публичная кадастровая карта

Отметим, что участок по ул. Пермской, 84, площадью 1,2 тыс. кв. м можно использовать для общественно-делового назначения.

Как удалось выяснить «Ъ-Прикамье», новым собственником территории на ул. Пермской, 84, стал пермский девелопер, застройщик дома бизнес-класса «Строганов» Илья Волков. Господин Волков заметил, что ранее в суде рассматривались споры, связанные с возведением офисного центра по ул. Пермской, 84, и чтобы снять возможные юридические риски для строительства ЖК «Строганов», бизнесмен принял решение его выкупить. «На данный момент окончательного решения по освоению участка нет. Сейчас основное внимание сосредоточено на реализации проекта ЖК «Строганов», а по дальнейшему использованию этой территории решение будет принято позже»,— добавил Илья Волков.

Жилой дом «Строганов» возводится на ул. Пермской, 86. Эта территория соседствует с участком под офисный комплекс по ул. Пермской, 84. Помимо оспаривания отзыва разрешения на строительство своего объекта, фонд «ДЗАТИ» в суде требовал признать незаконной выдачу разрешения на возведение дома «Строганов», а также положительное заключение экспертизы на проектную документацию этого жилого объекта. Третьим заявлением фонд требовал от застройщика-соседа внести изменения в проектную документацию новостройки и снести подземный газопровод низкого давления.