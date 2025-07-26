В Приморье на трассе сбили амурского тигра

На трассе «Хабаровск — Владивосток» 36-летний водитель Volkswagen сбил амурского тигра. Животное, занесенное в российскую красную книгу, погибло на месте происшествия. Находившийся за рулем приморец, житель села Черниговка, не пострадал.

Авария произошла, когда тигр переходил дорогу. Водитель, по предварительным данным, не стал снижать скорость, когда увидел животное. Как отметила пресс-служба регионального УМВД, приморца неоднократно штрафовали за превышение скорости. Грозит ли что-нибудь водителю, в полиции не уточняют. Там заявили, что решение об этом примут после того, как изучат обстоятельства происшествия.

Столкновение с животным — это ДТП, отметили в полиции, и оставлять место происшествия водитель не имеет права. «В противном случае ему, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток»,— рассказали в МВД.