Аэропорты во Владикавказе и Грозном приостановили работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для аэропортов Грозного и Владикавказа. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, добавили в ведомстве.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло незадолго до этого сообщил, что в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Господин Меняйло предупредил, что в связи с атакой БПЛА возможно замедление работы мобильного интернета в регионе.