Астраханский фермер намерен получить субсидии на производство батата и мамордики

В Астраханской области и по России набирает обороты выращивание батата. Об этом журналистам рассказали начальник сельхозуправления Приволжского района Аймухан Альжанов и фермер Зулу Рамазанов.

Аграрий планирует в 2026 году засеять 100 га бататом. В этом году он намерен получить субсидию от Минсельхоза на выращивание этой культуры в Астраханской области. В настоящее время 6 га хозяйства засеяно этим корнеплодом. Объем батата с 1 га составляет порядка 80-110 тонн, уточнил фермер. Господин Рамазанов добавил, что для выращивания корнеплода требуется 400 тыс. руб. за 1 га.

Также аграрий производит мамордику, экзотическое растение из семейства тыквенных. Зулу Рамазанов отметил, что для выращивания мамордики в промышленных масштабах требуется создать спрос на фрукт и получить госфинансирование, так как на выращивание экзотических культур не распространяются меры поддержки для традиционных овощей и фруктов.

Нина Шевченко